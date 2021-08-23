Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'dan öğretmen eşi Duygu'yla aşk pozu! Elini bir an olsun bırakmıyor 'tablo mübarek'
Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Onur Buldu ise eşi Duygu Koz'la birlikte aşk pozunu paylaşarak merak edilenleri yanıtlamış oldu. Onur Buldu ve eşi Duygu Koz'un paylaşımına yorum rol arkadaşı Uğur Bilgin'den geldi.
Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır. Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.
Onur Buldu eşi Duygu Koz ile bir aşk pozunu, kalp emojisiyle paylaştı. Bu fotoğrafa yorum yapanlardan biri de Onur Buldu'nun Güldür Güldür'den rol arkadaşı Uğur Bilgin'di. Uğur Bilgin, çiftin fotoğrafına ''tablo mübarek'' yorumunu yaptı. İşte Onur Buldu başta olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.