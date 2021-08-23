Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’dan öğretmen eşi Duygu’yla aşk pozu! Elini bir an olsun bırakmıyor ’tablo mübarek’

Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır. Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.

Onur Buldu eşi Duygu Koz ile bir aşk pozunu, kalp emojisiyle paylaştı. Bu fotoğrafa yorum yapanlardan biri de Onur Buldu'nun Güldür Güldür'den rol arkadaşı Uğur Bilgin'di. Uğur Bilgin, çiftin fotoğrafına ''tablo mübarek'' yorumunu yaptı. İşte Onur Buldu başta olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.