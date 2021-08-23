Berkay Survivor Aleyna’yı ’çok sormuşlar’ dedi resmen açıkladı! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Demet Akalın’la kavgasına neden olan yakınlaşma....

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor kısa bir süre önce finali yaptı. Sevilerek takip edilen yarışmadaki dikkat çeken isimlerden biri ise Aleyna Kalaycıoğlu olarak karşımıza çıktı. Yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Kısa süre önce finalini yapan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.