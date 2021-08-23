Berkay Survivor Aleyna'yı 'çok sormuşlar' dedi resmen açıkladı! Aleyna Kalaycıoğlu'nun Demet Akalın'la kavgasına neden olan yakınlaşma....
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Belki de bu zaman kadar hiçbir Survivor bu kadar magazinel olmamıştı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında en net açıklama Berkay Şahin'den geldi. Berkay Şahin-Aleyna Kalaycıoğlu ortaklığı ise Demet Akalın'ın küplere binmesine neden oldu.
23.08.2021 11:23
- Son Güncelleme: 23.08.2021 11:23
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor kısa bir süre önce finali yaptı. Sevilerek takip edilen yarışmadaki dikkat çeken isimlerden biri ise Aleyna Kalaycıoğlu olarak karşımıza çıktı. Yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Kısa süre önce finalini yapan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ünlü müzisyenlerden Berkay Şahin ile şarkı çıkarıyor.
Sosyal medya hesabında Berkay Şahin, Aleyna Kalaycıoğlu'yu etiketleyerek Eylül ayında şarkı projesiyle dinleyicilerle buluşacaklarını açıklamıştı.