Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi Zehra da yanlarında! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi
Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraya Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi. Önceki gün 15. yaş gününü kutladığı oğlu Kaya, kızı Zehra ve eski eşi Feraye Tanyolaç ile bir araya gelen Kaya Çilingiroğlu'nun Instagram paylaşımına Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi.
23.08.2021 13:16
- Son Güncelleme: 23.08.2021 13:25