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Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi Zehra da yanlarında! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi Zehra da yanlarında! Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraya Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi. Önceki gün 15. yaş gününü kutladığı oğlu Kaya, kızı Zehra ve eski eşi Feraye Tanyolaç ile bir araya gelen Kaya Çilingiroğlu'nun Instagram paylaşımına Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi.

23.08.2021 13:16 - Son Güncelleme: 23.08.2021 13:25
Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi Zehra da yanlarında! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi

HÜLYA YORUM YAPMADAN GEÇMEDİ!

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi.

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Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi Zehra da yanlarında! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tenyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi Zehra da yanlarında! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi

Kaya, 15 yaşına bastı. Baba Çilingiroğlu oğlunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı "İyi ki bizi seçmişsin" mesajıyla kutladı.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi Zehra da yanlarında! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi

Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile oğlunun kutlama fotoğrafını da sayfasında paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğullarının doğum gününde bir araya geldi Zehra da yanlarında! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi

Kaya'nın ablası Zehra Çilingiroğlu'nu öperken çekilen fotoğrafını beğenenler arasında Hülya Avşar da vardı.

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