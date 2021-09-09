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Berfu Yenenler’den Eser Yenenler’e herkesin içinde şok sözler! Yatak odası itirafı olay oldu “Ne zaman kendimi sana bıraksam...”

Berfu Yenenler'den Eser Yenenler'e herkesin içinde şok sözler! Yatak odası itirafı olay oldu... Miss Turkey 2021 yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in arasında geçen bir diyalog geceye damga vurdu. Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in "Bırak ben sunayım istersen" sözleri üzerine hiç beklenmedik bir açıklamada bulundu. Yenenler'in açıklaması, salonda derin bir sessizliğe neden oldu. Daha sonra ise kahkaha tufanı koptu. İşte Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in arasında geçen o diyalog...

09.09.2021 01:34 - Son Güncelleme: 09.09.2021 01:34
Berfu Yenenler’den Eser Yenenler’e herkesin içinde şok sözler! Yatak odası itirafı olay oldu “Ne zaman kendimi sana bıraksam...”

Miss Turkey yarışmasının merakla beklenen final gecesi, geniş bir katılımla yapıldı. Dilara Korkmaz'ın birincilik tacını taktığı gecede Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimler yer aldı.

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Berfu Yenenler’den Eser Yenenler’e herkesin içinde şok sözler! Yatak odası itirafı olay oldu “Ne zaman kendimi sana bıraksam...”

Yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in arasında geçen bir diyalog geceye damga vurdu.

Berfu Yenenler’den Eser Yenenler’e herkesin içinde şok sözler! Yatak odası itirafı olay oldu “Ne zaman kendimi sana bıraksam...”

SUNUM İÇİN EŞİNDEN İZİN İSTEDİ
Elindeki kağıttan sunum yapmak için eşinden izin isteyen Eser Yenenler, "Bırak ben sunayım istersen" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler’den Eser Yenenler’e herkesin içinde şok sözler! Yatak odası itirafı olay oldu “Ne zaman kendimi sana bıraksam...”

Ancak Eser Yenenler'e eşinden beklenmedik bir yanıt geldi. Berfu Yenenler, eşine "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" şeklinde karşılık verdi.

Berfu Yenenler’den Eser Yenenler’e herkesin içinde şok sözler! Yatak odası itirafı olay oldu “Ne zaman kendimi sana bıraksam...”

Berfu Yenenler'in yanıtı, salonda önce derin bir sessizliğe neden oldu. Daha sonra ise kahkaha tufanı kopardı.

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