Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereli çıktı! Herkes İzmir sanıyordu duyan inanamadı işte Onur Buldu’nun memleketi...
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu aslen nereli çıktı! Ünlü oyuncu Onur Buldu, kadrosunda Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Aziz Aslan, Meltem Yılmazkaya ve Ali Sunal gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı ğlence programında canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Ünlü oyuncu, meslektaşı Uğur Aslan'ın Afara adlı programına konuk olması üzerine ise gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da Buldu'nun hayatını merak edip araştırılmaya başlandı. Sessiz sedasız nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren 39 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Onur Buldu'nun memleketi...
14.05.2022 00:09 - Son Güncelleme: 14.05.2022 00:10
Güldür Güldür Show adlı programında canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Buldu, Uğur Aslan'ın sunuculuğuyla ekrana gelen Afara'ya konuk oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya gelen Buldu hakkında en çok "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Onur Buldu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.