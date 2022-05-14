Şef Arda Türkmen’in gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden de ünlü o isimle...
Şef Arda Türkmen'in gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Ünlü şef Arda Türkmen, Yargı dizisinde Eren karakterini canlandıran Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen Afara'ya konuk oldu. Uzun yıllardır ekranlarda olan ve şimdilerde MasterChef'te jüri olacağı iddiasıyla gündeme gelen Türkmen'in Afara'ya katılmasının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türkmen'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü şefin, kendisinden de ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arda Türkmen'in gözünden sakındığı eşi...
14.05.2022 00:52 - Son Güncelleme: 14.05.2022 00:52
Uzun yıllardır ekranlarda olan tecrübeli şef Arda Türkmen, Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen Afara'ya konuk oldu.