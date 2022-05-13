Onu tanımak artık imkansız! Deniz Seki’nin son halini görenin ağzı açık kaldı! Kimi Bülent Ersoy sandı kimi Seren Serengil...
Onu tanımak artık imkansız! Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. "Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti. İşte Deniz Seki'nin son hali...
13.05.2022 23:51 - Son Güncelleme: 14.05.2022 00:12
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
"Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.