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Haberler Magazin Güldür Güldür Mesut’un yaşını duyan inanamadı! Uğur Bilgin ile Onur Atilla’nın arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Güldür Güldür Mesut’un yaşını duyan inanamadı! Uğur Bilgin ile Onur Atilla’nın arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Güldür Güldür Mesut'un yaşını duyan inanamadı! Kadrosunda Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu, Alper Kul gibi sevilen isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mesut Enişte karakterini canlandıran Uğur Bilgin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Performansıyla dikkat çeken Bilgin hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun yaşını duyunca şaştı kaldı. Ünlü oyuncu için 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumu yapıldı. Öte yandan Uğur Bilgin'in rol arkadaşı Onur Atilla ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Uğur Bilgin kaç yaşındaymış...

30.11.2021 21:09 - Son Güncelleme: 30.11.2021 21:09
Güldür Güldür Mesut’un yaşını duyan inanamadı! Uğur Bilgin ile Onur Atilla’nın arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Uğur Bilgin, kadrosunda Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu, Alper Kul gibi sevilen isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mesut Enişte karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Güldür Güldür Mesut’un yaşını duyan inanamadı! Uğur Bilgin ile Onur Atilla’nın arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Bilgin'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bilgin hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun yaşını duyunca şaştı kaldı.

Güldür Güldür Mesut’un yaşını duyan inanamadı! Uğur Bilgin ile Onur Atilla’nın arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Öte yandan Uğur Bilgin'in rol arkadaşı Onur Atilla ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

Güldür Güldür Mesut’un yaşını duyan inanamadı! Uğur Bilgin ile Onur Atilla’nın arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

İşte başta Uğur Bilgin olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Güldür Güldür Mesut’un yaşını duyan inanamadı! Uğur Bilgin ile Onur Atilla’nın arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Onur Buldu - 4 Ağustos 1982

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