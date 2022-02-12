Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan şaştı kaldı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi...
Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin bakın aslen nereliymiş! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mesut karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Uğur Bilgin'in hayatı merak konusu oldu. Kadrosunda Onur Buldu, Ali Sunal, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay gibi isimlerin yer aldığı programda sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. 41 yaşındaki Uğur Bilgin hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Uğur Bilgin'in memleketi...
12.02.2022 20:05
- Son Güncelleme: 12.02.2022 20:05
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mesut karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
41 yaşındaki Uğur Bilgin hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.