Levent Yüksel’in eski eşi bakın hangi şarkıcı çıktı! Duyan gören inanamadı meğer yakından tanıdığımız o ünlü isimle...

Zalim, Tuana, Ya Sonra, Beni Bırakın gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla hafızalara kazınan Levent Yüksel, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.