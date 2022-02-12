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Haberler Magazin Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ‘Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın’

Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ‘Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın’

Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Genç popçu Aleyna Tilki, klip çekiminde bikini ve file çorapla kamera karşısına geçti. Tilki, O anlara ait bir karesini Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın' yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları...

12.02.2022 19:19 - Son Güncelleme: 12.02.2022 19:19
Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ‘Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın’

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki, klip çekiminde bikini ile file çorapla kamera karşısına geçti ve o anlara ait bir karesini Instagram hesabında yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ‘Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın’

Tilki'nin iddialı paylaşımı, kısa süre içinde birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ‘Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın’

Böylelikle Tilki'nin "Klip çekimleri bitti. Sürpriz geliyor" notuyla yayınladığı pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ‘Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın’

Klibinde tercih ettiği kostümüyle dikkat çeken Tilki, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.

Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ‘Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın’

TEPKİ YAĞDI
Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla Tilki'ye tepki gösterdi.

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