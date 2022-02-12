Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ‘Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın’
Aleyna Tilki bikinisi ve file çorabıyla paylaştı! Genç popçu Aleyna Tilki, klip çekiminde bikini ve file çorapla kamera karşısına geçti. Tilki, O anlara ait bir karesini Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Don sütyen çıkmayan bir sen kalmıştın' yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları...
12.02.2022 19:19
- Son Güncelleme: 12.02.2022 19:19
Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki, klip çekiminde bikini ile file çorapla kamera karşısına geçti ve o anlara ait bir karesini Instagram hesabında yayınladı.