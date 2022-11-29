Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Uğur Bilgin’in memleketi...
Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin, son bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında en çok "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Uğur Bilgin'in memleketi...
29.11.2022 01:41 - Son Güncelleme: 29.11.2022 01:45
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mesut karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Uğur Bilgin'in hayatı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Uğur Bilgin aslen nereli?" sorusunun yanıtı arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.