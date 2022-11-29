Vav TV İzle
Haberler Magazin 3 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesi Gamze Özçelik’in kopyası! Meğer Arka Sokaklar’ın...

3 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesi Gamze Özçelik’in kopyası! Meğer Arka Sokaklar’ın...

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş'ın, partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüş ve ikili 2008 yılında Büyükada'da dünya evine girmişti. 3 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin bu evlilikten Murathan adında bir evladı olmuştu. Maneviyata yönelen ve ekranlara ara veren ikilinin oğulları Murathan, koca delikanlı oldu. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğullarının son halini görenler hayran kalırken "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın biricik oğulları...

takvim.com.tr
29.11.2022 00:57 - Son Güncelleme: 29.11.2022 00:57
3 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesi Gamze Özçelik’in kopyası! Meğer Arka Sokaklar’ın...

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın Arka Sokaklar'daki dizi aşkı kısa sürede gerçeğe dönüştü ve ikili 2008 yılında Büyükada'da evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesi Gamze Özçelik’in kopyası! Meğer Arka Sokaklar’ın...

Bu evliliklerinden Murathan adını verdikleri bir evlatları olan ikili, 2011 yılında boşandı. Uzun bir ara önce ekranlara ara veren ve gözlerden uzak yaşam sürdüren ikili, oğulları Murathan'la gündeme geldi.

3 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesi Gamze Özçelik’in kopyası! Meğer Arka Sokaklar’ın...

3 yıl aynı yastığa baş koyan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğullarının son halini görenler hayran kaldı.

3 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesi Gamze Özçelik’in kopyası! Meğer Arka Sokaklar’ın...

Annesi Gamze Özçelik ile benzerliğiyle dikkat çeken Murathan için "Annesinin kopyası", "Çok yakışıklı olmuş", "Babasını sollamış" yorumları yapıldı.

3 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesi Gamze Özçelik’in kopyası! Meğer Arka Sokaklar’ın...

İşte başta Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

SON DAKİKA