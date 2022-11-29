3 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Uğur Pektaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesi Gamze Özçelik’in kopyası! Meğer Arka Sokaklar’ın...
Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş'ın, partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüş ve ikili 2008 yılında Büyükada'da dünya evine girmişti. 3 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin bu evlilikten Murathan adında bir evladı olmuştu. Maneviyata yönelen ve ekranlara ara veren ikilinin oğulları Murathan, koca delikanlı oldu. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğullarının son halini görenler hayran kalırken "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın biricik oğulları...
29.11.2022 00:57 - Son Güncelleme: 29.11.2022 00:57
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın Arka Sokaklar'daki dizi aşkı kısa sürede gerçeğe dönüştü ve ikili 2008 yılında Büyükada'da evlendi.
3 yıl aynı yastığa baş koyan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğullarının son halini görenler hayran kaldı.
Annesi Gamze Özçelik ile benzerliğiyle dikkat çeken Murathan için "Annesinin kopyası", "Çok yakışıklı olmuş", "Babasını sollamış" yorumları yapıldı.