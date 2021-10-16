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Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı başka sanılıyordu ama işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Güldür Güldür Show oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya'nın hayatı, Güldür Güldür'ün ekranalara dönmesiyle birlikte hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yılmazkaya'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Meltem Yılmazkaya aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın memleketi&hellip;

16.10.2021 17:04 - Son Güncelleme: 16.10.2021 17:04
Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı başka sanılıyordu ama işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti.

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Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı başka sanılıyordu ama işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir. İşte başta Meltem Yılmazkaya olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…

Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı başka sanılıyordu ama işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Burak Özçivit - Gaziantep

Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı başka sanılıyordu ama işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı başka sanılıyordu ama işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…

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