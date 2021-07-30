Güldür Güldür İbrahim'i biricik eşi ve çocuklarıyla paylaştı eşi bakın kimmiş hayran bıraktı! İşte Rüştü Onur Atilla'nın eşi

18 Mayıs 1986'da İstanbul'da doğan Rüştü Onur Atilla, Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde okuduğu yıllarda tiyatro ile tanıştı. 2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapmaktadır. İşte başta Rüştü Onur Atilla olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.