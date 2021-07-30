Güldür Güldür İbrahim'i biricik eşi ve çocuklarıyla paylaştı eşi bakın kimmiş hayran bıraktı! İşte Rüştü Onur Atilla'nın eşi
İbrahim karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Rüştü Onur Atilla, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Rüştü Onur Atilla'nın eşi güzelliğiyle mest ediyor. Rüştü Onur Atilla'nın bir paylaşımında liseden arkadaşı olduğunu söylediği Sinem Ayyıldız gözlerden uzak yaşıyor. Çift kısa bir süre önce 2. çocuklarını sağlıkla kucaklarına almıştı. İşte başta Rüştü Onur Atilla olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
30.07.2021 11:08
- Son Güncelleme: 30.07.2021 11:08
18 Mayıs 1986'da İstanbul'da doğan Rüştü Onur Atilla, Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde okuduğu yıllarda tiyatro ile tanıştı. 2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapmaktadır. İşte başta Rüştü Onur Atilla olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.