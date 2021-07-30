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Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen keşfe çıktı karış karış dolaştı! Üstüne bir de hedef şaşırttılar

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen keşfe çıktı karış karış dolaştı! Üstüne bir de hedef şaşırttılar

Türkiye'nin beğeniyle takip edilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'la tatile çıktı. Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Gümüşlük'te bulunan lüks evlerinden taşınmak istediği iddia edilen ikili, boş arazileri incelerken görüntülenince iddialar güçlendi.

30.07.2021 09:38 - Son Güncelleme: 30.07.2021 09:38
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen keşfe çıktı karış karış dolaştı! Üstüne bir de hedef şaşırttılar

'Kuruluş Osman' dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile sezonu açtı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen keşfe çıktı karış karış dolaştı! Üstüne bir de hedef şaşırttılar

Tatil sezonunu oğulları Karan ile birlikte Bodrum'da açan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen keşfe çıktı karış karış dolaştı! Üstüne bir de hedef şaşırttılar

BOŞ ARAZİLERİ GEZDİLER
Yalıkavak sırtlarında boş arazilerin bulunduğu bir bölgeyi dikkatle gezen ikili, araç içerisinde soruları yanıtladı. Muhabirlere takılan Özçivit, "Sizinle orman yolculuğu yapıyoruz herhalde" diye konuşup espri yaptı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen keşfe çıktı karış karış dolaştı! Üstüne bir de hedef şaşırttılar

"Arkadaşımızın evini arıyoruz" diyerek, konuyu geçiştiren oyuncuya geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balık hatırlatılınca, "İnanılmaz zevkliydi" diye konuştu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen keşfe çıktı karış karış dolaştı! Üstüne bir de hedef şaşırttılar

"KARAN İNANAMADI"
Karan'ın balığı görünce inanamadığını söyleyen Özçivit, "Yeni yeni yapıyorum ama inanılmaz zevkli bir şey. Tavsiye ediyorum. Güzel bir hobi olabilir" ifadelerini kullandı.