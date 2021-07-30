Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen keşfe çıktı karış karış dolaştı! Üstüne bir de hedef şaşırttılar
Türkiye'nin beğeniyle takip edilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'la tatile çıktı. Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Gümüşlük'te bulunan lüks evlerinden taşınmak istediği iddia edilen ikili, boş arazileri incelerken görüntülenince iddialar güçlendi.
30.07.2021 09:38
- Son Güncelleme: 30.07.2021 09:38
'Kuruluş Osman' dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile sezonu açtı.
Tatil sezonunu oğulları Karan ile birlikte Bodrum'da açan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.