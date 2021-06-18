Güldür Güldür Bilal'in sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi herkesi hayran bıraktı! İşte Onur Buldu'nun öğretmen eşi

Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun eşi güzelliğiyle mest ediyor. Bir öğretmen olan Duygu Koz ve Onur Buldu pandemi nedeniyle sessiz bir şekilde evlenmişti. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

18.06.2021 08:59 - Son Güncelleme: 18.06.2021 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





