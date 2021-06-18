Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Önce ağladı sonra...
Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! 41 yaşındaki oyuncu Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde görüntülendi. 2 yıldır aşk yaşadıkları konuşulan Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli, ilk kez kameralara takıldı. Bodrum'da tatil yapan çift, önce tartışıp birbirine küstü, ardından barışıp şakalaştı. O anlar ise kameralara işte böyle yansıdı...
18.06.2021 09:11
- Son Güncelleme: 18.06.2021 09:18
AŞKIN İLK KARESİ ORTAYA ÇIKTI!
Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Nehir Erdoğan 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü. Erdoğan'ın, 2 yıldır Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli'yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi Bodrum'dan geldi. Çift, Akyarlar'daki bir otelde görüntülendi.