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Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Önce ağladı sonra...

Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! 41 yaşındaki oyuncu Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde görüntülendi. 2 yıldır aşk yaşadıkları konuşulan Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli, ilk kez kameralara takıldı. Bodrum'da tatil yapan çift, önce tartışıp birbirine küstü, ardından barışıp şakalaştı. O anlar ise kameralara işte böyle yansıdı...

18.06.2021 09:11 - Son Güncelleme: 18.06.2021 09:18
Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Önce ağladı sonra...

AŞKIN İLK KARESİ ORTAYA ÇIKTI!

Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Nehir Erdoğan 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'le nikâh masasına oturmuş, çiftin evliliği üç yıl sürmüştü. Erdoğan'ın, 2 yıldır Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli'yle aşk yaşadığı konuşuluyordu. Aşkın ilk karesi Bodrum'dan geldi. Çift, Akyarlar'daki bir otelde görüntülendi.

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Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Önce ağladı sonra...

Bodrum Akyarlar'da bulunan bir otelde objektiflere takılan Nehir Erdoğan-Renan Kaleli çifti, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kavga edip öğle barıştı.

Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Önce ağladı sonra...

BALKONDA AĞLADI!
Ünlü oyuncu, sabah saatlerinde otelin balkonuna çıkıp ağladı. Uzun süre ağlayarak balkonda oturan Erdoğan'ın ardından balkona çıkan Renan Kaleli, hararetli şekilde telefonla konuştu.

Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Önce ağladı sonra...

Öğle saatlerinde havuz başına inen Erdoğan ve Kaleli, aralarındaki sorunu giderdi. Erdoğan, 41'nci yaş günü için paylaşılan mesajları okudu.

Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! Nehir Erdoğan ile Renan Kaleli Bodrum tatilinde bakın nasıl görüntülendi! Önce ağladı sonra...

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara gülerek sevgilisiyle şakalaşan Nehir Erdoğan, Renan Kaleli'nin sırtına tokat attı.
Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncunun, havuza ayaklarını sokarak, uzun süre telefon görüşmesi yapması dikkat çekti.