Güldür Güldür Bilal'in sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi herkesi hayran bırakıyor! İşte Onur Buldu'nun öğretmen eşi

Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır. Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.

İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.