Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı sevgilisi kim? Dünyanın En Yakışıklı Erkeği seçilmişti evlilik bombası patladı, her şey tamam olursa...
Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı sevgilisi kim merak ediliyor. Evlilik bombası patladı eğer her şey tamam olursa Ankara'da düğün var! Geçtiğimiz günlerde Dünyanın En Yakışıklı Erkeği seçilen oyuncu Engin Akyürek hakkında ortaya atılan evlilik iddiası gündeme bomba gibi düştü. Akyürek'in bir süredir herkesten sır gibi sakladığı sevgilisiyle mutlu bir birliktelik sürdüğü ve ikilinin, Ankara'da tanıştıkları iddia edildi. İşte 'Engin Akyürek evleniyor' iddiasının detayları...
06.01.2022 14:46
- Son Güncelleme: 06.01.2022 14:46
Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı sevgilisi kim? Dünyanın En Yakışıklı Erkeği seçilmişti evlilik bombası patladı, her şey tamam olursa Ankara'da düğün var...
Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde de adını duyurmaya devam ediyor. Birçok başarılı dizide rol alan oyuncu 2021'in En Şık Erkekleri anketinde yer aldı.
ENGİN AKYÜREK DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ ENGİN
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak listeye birinci sıradan girdi.
Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medyada sürekli gündem olan oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.