Gülçin Santırcıoğlu’nun yeni imajı olay oldu! Hercai’nin Sultan’ıydı eski halinden eser kalmadı görenler şaştı kaldı

Gülçin Santırcıoğlu'nun yeni imajı olay oldu! Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'de canlandırdığı Sultan karakteriyle hafızalar kazınan ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, imaj değiştirdi. Şimdilerde 'Andropoz' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Santırcıoğlu'nun yeni imajı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu.

16.05.2021 02:32 - Son Güncelleme: 16.05.2021 02:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





