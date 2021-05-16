Gülçin Santırcıoğlu’nun yeni imajı olay oldu! Hercai’nin Sultan’ıydı eski halinden eser kalmadı görenler şaştı kaldı
Gülçin Santırcıoğlu'nun yeni imajı olay oldu! Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'de canlandırdığı Sultan karakteriyle hafızalar kazınan ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, imaj değiştirdi. Şimdilerde 'Andropoz' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Santırcıoğlu'nun yeni imajı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu.
16.05.2021 02:32
- Son Güncelleme: 16.05.2021 02:32
Yakında kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, imaj değiştirdi. Son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Santırcıoğlu, takipçilerinden tam not aldı.
Santırcıoğlu'nun "Bazı değişiklikler var. Heyecanlıyım" notuyla paylaştığı yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, saçlarını kısacık kestiren ve rengini değiştiren ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
Gülçin Santırcıoğlu'nun yeni imajı için "Çok güzel olmuş, harikasın", "Güzele her şey yakışıyor, bayıldım" yorumları yapıldı.
İşte ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun sosyal medyayı sallayan yeni imajı...