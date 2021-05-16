Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve adımını bile atmadı! Çocukları Nefes ve Elem Su'nun boş salıncakları kahretti

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve bir daha adımını bile atmadı! 2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz'de yaşayan Özgü Namal ve eşi İstanbul'daki evlerinde oldukları sırada Ahmet Serdar Oral kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Yaşamına çocuklarI Nefes ve Eelem Su ile birlikte İstanbul'da devam eden Özgü Namal'ın, eşi Ahmet Serdar Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıktı. Çocukların boş salıncakları ise yürek sızlattı.

16.05.2021 09:17 - Son Güncelleme: 16.05.2021 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





