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Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve adımını bile atmadı! Çocukları Nefes ve Elem Su'nun boş salıncakları kahretti

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve bir daha adımını bile atmadı! 2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz'de yaşayan Özgü Namal ve eşi İstanbul'daki evlerinde oldukları sırada Ahmet Serdar Oral kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Yaşamına çocuklarI Nefes ve Eelem Su ile birlikte İstanbul'da devam eden Özgü Namal'ın, eşi Ahmet Serdar Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıktı. Çocukların boş salıncakları ise yürek sızlattı.

16.05.2021 09:17 - Son Güncelleme: 16.05.2021 09:32
Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve bir daha adımını bile atmadı! Çocukları Nefes ve Elem Su'nun boş salıncakları kahretti

ÇOCUKLARIN BOŞ SALINCAKLARI KAHRETTİ

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve adımını bile atmadı! Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul'da devam ediyor. Eşi hayattayken Köyceğiz'de yaşayan Namal'ın, Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıktı.

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Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve bir daha adımını bile atmadı! Çocukları Nefes ve Elem Su'nun boş salıncakları kahretti

Özgü Namal, geçen yıl kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren eşi Ahmet Serdar Oral'la Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde yaşadıkları evi kullanıma kapattı.

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve bir daha adımını bile atmadı! Çocukları Nefes ve Elem Su'nun boş salıncakları kahretti

2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz'de yaşayan çift, İstanbul'daki evlerinde oldukları sırada Ahmet Serdar Oral kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve bir daha adımını bile atmadı! Çocukları Nefes ve Elem Su'nun boş salıncakları kahretti

Eşinin geçtiğimiz ekim ayında vefatıyla sarsılan Namal, 5 yıl önce eşi ile beraber 10 yıllığına kiralayıp köy hayatına geçtiği evine bir daha gitmedi. Evin bahçesinde Özgü Namal'ın çocuklarının oyuncakları ve kurdukları salıncağın atıl vaziyette durduğu da yakın çevreden öğrenildi.

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve bir daha adımını bile atmadı! Çocukları Nefes ve Elem Su'nun boş salıncakları kahretti

ARSAYI SATMAKTAN VAZGEÇTİ
Eşiyle birlikte yatırım için köyden satın aldıkları ve etrafına duvar ördükleri 7 dönüm büyüklüğündeki, içinde göl bulunan arsayı 3 milyon TL'ye satışa çıkaran Özgü Namal, ardından bu kararından vazgeçti.