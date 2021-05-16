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Miray Daner paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeni tarzıyla poz veren oyuncu ağızları açık bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Miray Daner paylaştı sosyal medya yıkıldı! Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan Kuş Uçuşu dizisi için objektif karşısına geçen Miray Daner, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Daner, kendinden emin yeni tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

16.05.2021 01:57 - Son Güncelleme: 16.05.2021 01:57
Miray Daner paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeni tarzıyla poz veren oyuncu ağızları açık bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kuş Uçuşu dizisi için objektif karşısına geçen Daner, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Miray Daner paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeni tarzıyla poz veren oyuncu ağızları açık bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Deri pantolonuyla poz veren oyuncunun tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni toplarken paylaşım kısa süre içinde gündem oldu.

Miray Daner paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeni tarzıyla poz veren oyuncu ağızları açık bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan Daner'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. İşte başta Miray Daner olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri…

Miray Daner paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeni tarzıyla poz veren oyuncu ağızları açık bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Engin Akyürek

Miray Daner paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeni tarzıyla poz veren oyuncu ağızları açık bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Engin Akyürek