Acun Ilıcalı All-Star’a almayınca paylaştı! Survivor 2022 kadrosuna Turabi Çamkıran ’kim seçti bunları Acun abi kim izler bunları’

"'Kim seçti bunları' diyenlerin aklında sorun ararım ki diyen de pek yoktur. Takımların ikisi de efsane. Şampiyonluğa herkes çok yakışıyor. Tahmin bile edemiyorum kim olur! Hepinize tek tek can-ı gönülden başarılar dilerim kardeşlerim. Umarım sakatlanmadan güzel bir sezon geçirirsiniz."

İŞTE SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayılırken programın hayranları "Survivor All Star yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor yeni sezon detayları!