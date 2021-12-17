Burcu Özberk tepeden tırnağa estetik harikası çıktı! Dağlar kadar fark var sadece göğüs silikonu değil
Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan yıllar öncesine ait kareleri kafa karıştırdı. Kısa sürede gündem olan fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetiksiz olduğunu savunurken bir kısmı 'Kesin estetikli' yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen o fotoğrafları...
17.12.2021 13:01
- Son Güncelleme: 17.12.2021 13:01
Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Özberk, yıllar öncesine ait fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem oldu. Oyuncunun fotoğrafları, Instagram'da hızla yayılırken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetiksiz olduğunu savunurken bir kısmı 'Kesin estetikli' yorumunda bulundu.