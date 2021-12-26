Gülçin Ergül kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Psikolojik destek alan Gülçin'i ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun solistlerinden Gülçin Ergül kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından sanat dünyasından Gülçin'e başsağlığı mesajları yağmıştı... Mezarlığa gittiğinde yıkıldığını söyleyen Gülçin Ergül şoku henüz atlatamadı. Haftanın 3 günü psikolojik destek alan Gülçin Ergül'ü ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor...
Gülçin Ergül kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Psikolojik destek alan Gülçin'i ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor!
Gülçin Ergül yaşadığı acının şokunu atlatamadı. Hürriyet'in haberine göre; sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı.
GÜLÇİN'DEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM!
13 Aralık'ta geçirdikleri trafik kazasında kaybetmişti sevgilisini Gülçin Ergül... Ergül, günler sonra sevgilisi Erdal Lafçı ile fotoğraflarını paylaşıp, altına şu notu düştü:
"BU ÖZLEM DOLU LİSTE BİTMEZ..."
Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o espirili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi…