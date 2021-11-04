Gülben Ergen’in ‘hayattan bezmiş’ pozu olay oldu! Bikinisi ile şov yaptı karın kaslarını gören inanamadı ‘Kim der üç çocuk annesi’
Gülben Ergen 'hayattan bezmiş' fotoğrafını yayınladı gören şaştı kaldı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medyanın yeni akımına ayak uydurdu ve 'hayattan bezmiş' fotoğrafını yayınladı. Siyah bikinisi ile ayna karşısında verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayan Ergen'in karın kasları ise dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği kare için "Kim der 3 çocuk annesi", "O gördüklerim karın kası mı" yorumları yapıldı. İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı...
04.11.2021 22:41
- Son Güncelleme: 04.11.2021 22:41
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, Instagram'ın yeni akımına ayak uydurdu ve 'hayattan bezmiş' fotoğrafını yayınladı.
Siyah bikinisi ile ayna karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Gülben Ergen'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Sosyal medyaya bomba gibi düşen paylaşımda Gülben Ergen'in karın kasları ise dikkat çekti. Takipçileri, Ergen'in fit haline övgü yağdırdı.