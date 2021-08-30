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Haberler Magazin Gülben Ergen sahnede sınır tanımıyor! Kalçasına kadar dekolte verdi düşmanlarına büyük gönderme yaptı ‘Aman Seren görmesin’

Gülben Ergen sahnede sınır tanımıyor! Kalçasına kadar dekolte verdi düşmanlarına büyük gönderme yaptı ‘Aman Seren görmesin’

Gülben Ergen sahnede sınır tanımıyor! Konser maratonuna başlayan Gülben Ergen, önceki İzmir Alaçatı'da sahne aldı. Son dönemlerde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan Ergen, yine adından söz ettirmeyi başardı. Kalçasına kadar uzanan sırt dekolteli bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan Ergen'in kostümündeki bir detay herkesi şaşkına çevirdi. Kostümüyle düşmanlarına göndermede bulunan ünlü şarkıcı için "Seren'i bu kez fena kızdıracak", "Aman Seren Serengil görmesin" yorumu yapıldı. İşte Gülben Ergen'in magazin gündemine bomba gibi düşen sahne kıyafeti...

30.08.2021 19:50 - Son Güncelleme: 30.08.2021 19:52
Gülben Ergen sahnede sınır tanımıyor! Kalçasına kadar dekolte verdi düşmanlarına büyük gönderme yaptı ‘Aman Seren görmesin’

İzmir Alaçatı'da sahne alan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Sevilen şarkılarıyla hem coşan hem coşturan Ergen, sahne kıyafetiyle de olay oldu.

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Gülben Ergen sahnede sınır tanımıyor! Kalçasına kadar dekolte verdi düşmanlarına büyük gönderme yaptı ‘Aman Seren görmesin’

Son dönemlerde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan Ergen, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Gülben Ergen sahnede sınır tanımıyor! Kalçasına kadar dekolte verdi düşmanlarına büyük gönderme yaptı ‘Aman Seren görmesin’

Kalçasına kadar uzanan sırt dekolteli bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan Ergen'in kostümündeki bir detay herkesi şaşkına çevirdi.

Gülben Ergen sahnede sınır tanımıyor! Kalçasına kadar dekolte verdi düşmanlarına büyük gönderme yaptı ‘Aman Seren görmesin’

Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümün sırt dekoltesindeki 'kılıç' detayı çok konuşuldu. Konserde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Ergen, paylaşımının altına ise "Düşmanın bir hevesle "hah şimdi bu darbe ile öldürdüm" çabasının bendeki karşılığı" notunu düştü.

Gülben Ergen sahnede sınır tanımıyor! Kalçasına kadar dekolte verdi düşmanlarına büyük gönderme yaptı ‘Aman Seren görmesin’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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