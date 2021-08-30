İbrahim Tatlıses ‘Hülya böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın’ dedi son halini paylaştı! Hülya Avşar gören şaştı kaldı
İbrahim Tatlıses 'Hülya böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın' dedi son halini paylaştı! Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, meslektaşı ve yakın dostu Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti. İkili, gittikleri balıkçıda "Haydi Söyle" şarkısını okudu. O anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan İbrahim Tatlıses'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken Hülya Avşar'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı...
30.08.2021 20:18
- Son Güncelleme: 30.08.2021 20:23
İbrahim Tatlıses, meslektaşı ve yakın dostu Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti. İkili, gittikleri balıkçıda "Haydi Söyle" şarkısını okudu.
O anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan İbrahim Tatlıses, paylaşımının altına şu notu düştü:
"Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim. Sağ olsun bizi bir karşılaması var; bize balık ikram etti. Hülya Hanım lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun... Haftanın 5 günü 'İbo'cuğum nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi' der mi bir insan? O bir Hülya Avşar, der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum"