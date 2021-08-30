Gizem Karaca’dan radikal karar! İmajını baştan aşağı değiştirdi eski halinden eser kalmadı “Bu sen misin?”
Gizem Karaca'dan radikal karar! Son olarak Baraj adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Radikal bir kararla imaj değiştiren ve saçlarını sarıya boyatan Karaca, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Uzun süredir saçlarını koyu renk kullanan oyuncunun son hali için "Bu sen misin?", "Eski halinden eser kalmamış" yorumları yapıldı. Öte yandan Karaca'nın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Gizem Karaca'nın son hali...
30.08.2021 17:46
- Son Güncelleme: 30.08.2021 17:46
Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Gizem Karaca'nın yeni imajını beğendiğini belirterek oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise oyuncuya koyu rengin daha çok yakıştığını savundu.