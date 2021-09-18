Gülben Ergen sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Derin dekolteli transparan elbisesi ile boy gösterdi herkes onu konuştu
Gülben Ergen sahne kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam ünlü şarkıcı Gülben Ergen'i ağırladı. Sahneye ağaçlar içerisinde çıkan Gülben Ergen'in Yeşili koruyalım' sloganıyla konsere özel hazırladığı botanik konsepti dikkat çekti. Konser sırasında iki elbise giyen şarkıcının bir sonraki kostümü ise sosyal medyayı salladı. Derin dekolteli transparan elbise giyen Ergen'in fit hali dikkat çekerken iddialı kostümü çok konuşuldu. İşte Gülben Ergen'in sosyal medyaya damga vuran sahne kostümü...
18.09.2021 19:46
- Son Güncelleme: 18.09.2021 20:04
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ergen, seyircisine unutulmaz bir akşam yaşattı.
Gülben Ergen'in derin dekolteli transparan elbisesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Fit haliyle dikkat çeken Ergen'in kostümü çok konuşuldu.