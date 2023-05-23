Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel'in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti! Hakan Sabancı'nın sevgilisi...
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Şıklığıyla çok konuşulan Hande Erçel'in, dans ettiği anlar sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
23.05.2023 14:16 - Son Güncelleme: 23.05.2023 14:16
Etkinlikten dans ettiği görüntüler sosyal medyada yayılan Hande Erçel günün en çok konuşulan isimlerinden biri.