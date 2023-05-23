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Haberler Magazin Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel'in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti! Hakan Sabancı'nın sevgilisi...

Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel'in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti! Hakan Sabancı'nın sevgilisi...

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Şıklığıyla çok konuşulan Hande Erçel'in, dans ettiği anlar sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

23.05.2023 14:16 - Son Güncelleme: 23.05.2023 14:16
Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel’in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti! Hakan Sabancı’nın sevgilisi...

Cannes Film Festivali'e bir markanın davetlisi olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde.

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Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel’in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti! Hakan Sabancı’nın sevgilisi...

Erçel, Eva Longoria, Nicole Scherzinger gibi dünyaca ünlü yıldızlar ile bir araya geldi.

Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel’in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti! Hakan Sabancı’nın sevgilisi...

Etkinlikten dans ettiği görüntüler sosyal medyada yayılan Hande Erçel günün en çok konuşulan isimlerinden biri.

Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel’in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti! Hakan Sabancı’nın sevgilisi...

İşte Hande Erçel'in Cannes'da dans edip eğlendiği anlar...

Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel’in göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anlar patladı gitti! Hakan Sabancı’nın sevgilisi...

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