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Haberler Magazin Gül Masalı'nın Toprak'ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! Gülper Özdemir’in partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı

Gül Masalı'nın Toprak'ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! Gülper Özdemir’in partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı

Gül Masalı'nın Toprak'ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda Gülper Özdemir ile başrolü üstlenen Erdem Kaynarca'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Toprak karakterini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Erdem Kaynarca aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erdem Kaynarca'nın memleketi...

21.06.2022 20:55 - Son Güncelleme: 21.06.2022 20:55
Gül Masalı’nın Toprak’ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! Gülper Özdemir’in partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı

Yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme aldığı yeni dizi Gül Masalı, ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

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Gül Masalı’nın Toprak’ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! Gülper Özdemir’in partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı

Gülper Özdemir ile başrolü üstlenen Erdem Kaynarca'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gül Masalı’nın Toprak’ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! Gülper Özdemir’in partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?
1992 yılında dünyaya gelen oyuncu, 2009-2012 yılları arasında ODTÜ'de felsefe eğitimi aldı. Sonrasında ise 2012-2016 arasında da tiyato eğitimi gördü.

Gül Masalı’nın Toprak’ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! Gülper Özdemir’in partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı

Annemizi Saklarken, Ada Masalı, Şeref Bey, Kalp Atışı gibi yapımlarda rol alan oyuncunun memleketi de merak konusu oldu.

İşte başta Erdem Kaynarca olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Gül Masalı’nın Toprak’ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! Gülper Özdemir’in partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı

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