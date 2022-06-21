Gül Masalı'nın Toprak'ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! Gülper Özdemir’in partneri memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı
Gül Masalı'nın Toprak'ı Erdem Kaynarca bakın aslen nereliymiş! ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda Gülper Özdemir ile başrolü üstlenen Erdem Kaynarca'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Toprak karakterini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Erdem Kaynarca aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erdem Kaynarca'nın memleketi...
21.06.2022 20:55 - Son Güncelleme: 21.06.2022 20:55
Yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme aldığı yeni dizi Gül Masalı, ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Gülper Özdemir ile başrolü üstlenen Erdem Kaynarca'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.