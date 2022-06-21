Hande Erçel eniştesinin gözünün yaşına bakmadı! Gamze Erçel’in eşi Caner Yıldırım zor anlar yaşadı! Herkes onları konuştu
Hande Erçel eniştesinin gözünün yaşına bakmadı! Hande Erçel eniştesinin gözünün yaşına bakmadı! 2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen ve ardından adını geniş kitlelere duyuran Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Kerem Bürsin ile evlenmesi beklenirken yollarını ayıran ve ardından Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Erçel, bu ilişkisinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve ayrılık açıklamasıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise ablası Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a meydan okuyarak gündem geldi. İşte detaylar...
21.06.2022 20:19 - Son Güncelleme: 21.06.2022 20:19
2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra oyuncu olmaya karar veren Hande Erçel, 'Çılgın Dershane Üniversitede' adlı dizide 'Meryem' karakterini oynayarak ilk kamera önü oyunculuk deneyimini yaşadı.
Murat Dalkılıç, Mehmet Dinçerler, Kerem Bürsin, Burak Serdar Şanal, Ekin Mert Daymaz gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan oyuncu, son olarak Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı.
Attığı her adımla adından söz ettiren Hande Erçel, şimdi ise ablası Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a meydan okuyarak gündem geldi.