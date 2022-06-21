50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi'nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar'ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...
Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Başrollerini Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey'in yer aldığı Balkan Ninnisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Çekimlerine mayıs ayında Üsküp'te başlayan dizide Süleyman karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 74 yaşındaki usta oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Erdal Özyağcılar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Özyağcılar'un Avrupa Yakası, Bizimkiler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Erdal Özyağcılar'ın eşi hangi ünlü oyuncuymuş...
21.06.2022 22:16 - Son Güncelleme: 21.06.2022 22:16
Balkan Ninnisi dizisinde Süleyman karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı. 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.