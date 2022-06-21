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Haberler Magazin 50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi'nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar'ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi'nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar'ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Başrollerini Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey'in yer aldığı Balkan Ninnisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Çekimlerine mayıs ayında Üsküp'te başlayan dizide Süleyman karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 74 yaşındaki usta oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Erdal Özyağcılar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Özyağcılar'un Avrupa Yakası, Bizimkiler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Erdal Özyağcılar'ın eşi hangi ünlü oyuncuymuş...

21.06.2022 22:16 - Son Güncelleme: 21.06.2022 22:16
50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi’nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar’ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

Balkan Ninnisi dizisinde Süleyman karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi’nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar’ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı. 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi’nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar’ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi’nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar’ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI!
Zeynep Özyağcılar adında bir kızı olan ünlü oyuncunun ailesi de merak konusu oldu. Özyağcılar'un Avrupa Yakası, Bizimkiler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi’nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar’ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

İşte başta Erdal Özyağcılar olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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