50 yıl aynı yastığa baş koydular! Balkan Ninnisi’nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar’ın eşi de çok ünlü! Meğer Avrupa Yakası, Bizimkiler...

EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI!

Zeynep Özyağcılar adında bir kızı olan ünlü oyuncunun ailesi de merak konusu oldu. Özyağcılar'un Avrupa Yakası, Bizimkiler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.