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Gül Masalı’nın Fatma Ana’sı Ayşenil Şamlıoğlu bakın kaç yaşındaymış! Duyan ağzı açık kaldı ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Erdem Kaynarca, Gülper Özdemir, Sarp Can Köroğlu, Zehra Yılmaz, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda Fatma Ana karakterini canlandıran Ayşenil Şamlıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Şamlıoğlu'nun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Ayşenil Şamlıoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Ayşenil Şamlıoğlu bakın kaç yaşındaymış...

26.06.2022 21:19 - Son Güncelleme: 26.06.2022 21:19
Gül Masalı’nın Fatma Ana’sı Ayşenil Şamlıoğlu bakın kaç yaşındaymış! Duyan ağzı açık kaldı ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Atv'nin yaz dizisi Gül Masalı dizisinin sevilen karakterlerinden birisi olan Fatma Ana'yı canlandıran Ayşenil Şamlıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Gül Masalı’nın Fatma Ana’sı Ayşenil Şamlıoğlu bakın kaç yaşındaymış! Duyan ağzı açık kaldı ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Şamlıoğlu'nun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Ayşenil Şamlıoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.

Gül Masalı’nın Fatma Ana’sı Ayşenil Şamlıoğlu bakın kaç yaşındaymış! Duyan ağzı açık kaldı ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu.

Gül Masalı’nın Fatma Ana’sı Ayşenil Şamlıoğlu bakın kaç yaşındaymış! Duyan ağzı açık kaldı ‘Göründüğü gibi değilmiş’

İşte başta Ayşenil Şamlıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Gül Masalı’nın Fatma Ana’sı Ayşenil Şamlıoğlu bakın kaç yaşındaymış! Duyan ağzı açık kaldı ‘Göründüğü gibi değilmiş’

AYDAN ŞENER

1 Mart 1963

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