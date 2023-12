GQ Türkiye Men Of The Year 2023'e damgasını vuran an! Icardi, Teoman, Burak Özçivit ve Selahattin Paşalı bir arada

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men Of The Year" ödül töreni bu yıl "What's your guilty pleasure?" temasıyla yapıldı. 2023 yılına başarıları ve stilleriyle damgsını vuranların ödüllendirildiği gecede Burak Özçivit, Mauro Icardi, Selahattin Paşalı, Ata Demirer, Şifanur Gül gibi isimlerde ödül alırken, törenin her detayı sosyal medyada geniş yankı buldu. Şükrü Özyıldız'ın İspanyolca konuştuğu anlar çok konuşulurken, Icardi, Burak Özçivit, Teoman, Selahattin Paşalı ve Taro Emir Tekin'in bir arada yer aldığı kare geceye damga vurdu. İşte GQxMOTY'nin tüm detayları...