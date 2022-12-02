GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül alan isimler! Merve Dizdar, Berk Oktay, Çağlar Çorumlu...
GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün gece sahiplerini buldu. 10'ncu kez düzenlenen MOTY (Men of the Year) Türkiye'de ünlüler şıklık yarışına girerken Kenan Doğulu, Merve Dizdar, Berk Oktay, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler ödül aldı. İşte sunuculuğunu Ece Sükan'ın üstlendiği GQ Türkiye "Men Of The Year 2022" ödülünü alan isimler...
02.12.2022 00:50 - Son Güncelleme: 02.12.2022 00:50
Ece Sükan'ın sunuculuğunu yaptığı 2022 GQ Türkiye Men of The Year Ödülleri sahiplerini buldu. Peki ünlülerin akın ettiği ve birbirinden renkli anların yaşandığı gecede kimler ödül aldı?
İşte GQ Türkiye "Men Of The Year 2022" ödülünü alan isimler...