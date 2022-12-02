GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül alan isimler! Merve Dizdar, Berk Oktay, Çağlar Çorumlu...

Ece Sükan'ın sunuculuğunu yaptığı 2022 GQ Türkiye Men of The Year Ödülleri sahiplerini buldu. Peki ünlülerin akın ettiği ve birbirinden renkli anların yaşandığı gecede kimler ödül aldı?

İşte GQ Türkiye "Men Of The Year 2022" ödülünü alan isimler...