Beren Saat 7 yıllık eşi Kenan Doğulu’yu kameralar önünde ağlattı! “Yaş aldıkça seksileşen yılın ikonu” deyip bakın neler söyledi
Beren Saat 7 yıllık eşi Kenan Doğulu'yu milyonların önünde ağlattı! "GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ödülünü 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Beren Saat'ten aldı. Kariyerinde otuzunca yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu'ya "Yılın İkonu Ödülü"nü veren Saat, duygusal konuşmasıyla eşini ağlattı. Doğulu için "Yaş aldıkça seksileşen yılın ikonu" ifadelerini kullanan Beren Saat'in gece için tercih ettiği kıyafet de sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
02.12.2022 01:39 - Son Güncelleme: 02.12.2022 01:42
GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece verildi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede renkli ve duygusal anlar yaşandı.
Bu anlardan birine ise 7 yıl önce nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu imza attı. Kariyerinde otuzunca yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu "Yılın İkonu Ödülü"nün sahibi oldu.
Ünlü şarkıcı, ödülünü eşi Beren Saat'ten aldı. Saat eşine ödülünü verdikten sonra yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti.
Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım.