Beren Saat 7 yıllık eşi Kenan Doğulu’yu kameralar önünde ağlattı! “Yaş aldıkça seksileşen yılın ikonu” deyip bakın neler söyledi

Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım.