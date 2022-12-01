Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Celal’i Tolga İskit’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! 11 yıl, dile kolay...
Devrim Özkan, Ertan Saban, Özge Özberk, Mustafa Açılan, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Celal karakterini canlandıran Tolga İskit, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında özellikle "Tolga İskit'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun eşini görenler hayran kalırken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Tolga İskit'in gözünden sakındığı 11 yıllık eşi...
01.12.2022 22:58 - Son Güncelleme: 01.12.2022 22:58
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Celal karakterini canlandıran Tolga İskit'in hayatı merak konusu oldu.
TOLGA İSKİT KİMDİR?
1984 yılında İstanbul2da dünyaya gelen Tolga İskit, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü bitirdikten sonra İzmit Şehir Tiyatroları, İkinci Kat, Yolcu Tiyatro topluluklarında oyuncu olarak yer aldı.
Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında özellikle "Tolga İskit'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun eşini görenler hayran kalırken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.