Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Celal’i Tolga İskit’in gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! 11 yıl, dile kolay...

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik Programını tamamladı. Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından itibaren Kabuk, Muhteşem İkili, Barbaroslar gibi çeşitli film ve dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.