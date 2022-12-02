Jennifer Lopez'in frikik vermesi an meselesiydi... İnternet rekorunu altüst eden o elbiseyle ilgili konuşan JLo: “Bir yerim görünecek diye..."
Jennifer Lopez'in frikik vermesi an meselesiydi... İnternet rekorunu altüst eden o elbiseyle ilgili konuşan JLo açıklamalarıyla dikkat çekti. Google'da en çok aratılan görsel olarak bütün rekorları altüst eden yeşil elbise Jennifer Lopez için de elbette büyük bir öneme sahip olsa da başarılı sanatçı gösteri dünyasındaki kariyeri boyunca giydiği favori elbisesinin ya da en sevdiği görünümünün bu olmadığını söyledi. Hatta JLo için elbisenin travmatik anıları da varmış.
"BİR YERİM GÖRÜNECEK DİYE..."
Jennifer Lopez'in frikik vermesi an meselesiydi... İnternet rekorunu altüst eden o elbiseyle ilgili konuşan JLo bakın neler anlattı. Güçlü sesi, o güne kadar ne müzik piyasasında ne de Hollywood'da görmeye alışkın olduğumuz vücut hatları, seksapelini çok iyi şekilde ortaya koyduğu şarkıları ve kıvrak dansları… Ve elbette kliplerinde ve kırmızı halı görünümlerinde seçtiği giysiler… 1990'ların sonu ve 2000'lerin başı dendiğinde akla hemen onun adı geliyor: Jennifer Lopez, namı diğer JLo. Onu tüm dünyanın hafızasına kazıyan, unutulmazlar arasına sokan şeylerden belki de ilki 2000 yılında Grammy Ödülleri'nde giydiği Versace tasarımı o ünlü yeşil elbise.
TARİHE GEÇEN GECEYLE İLGİLİ HER ŞEYİ ANLATTI
Geçtiğimiz günlerde Vogue'un video Haber serisi 'Vogue's 73 Questions' için soruları cevaplayan, dergiyi evine ve özel hayatına buyur eden Jennifer Lopez, geçmişine ve bugününe dair birçok soruyu büyük bir samimiyetle cevapladı. Konu elbette bir noktada ilk büyük çıkışını yaptığı ve herkesi büyülediği o Grammy törenine ve orada giydiği meşhur yeşil elbiseye geldi. JLo, aradan geçen 22 yılda bir moda ikonu haline gelmesinin fitilini yakan ilk hamle olan bu cesur kostüm tercihi hakkında itiraflarda bulundu.
Jennifer, bu tarihe geçen moda anının aslında kendisi için, yani kendi kişisel tarihindeki en favori görüntüsü olmadığını, bu kostümü aslında çok da sevmediğini söylüyordu. Oysa bu elbise bilgisayar ve internetle olan ilişkimizin bile değişmesine sebep olacak kadar büyük bir önem taşımıştı o yıllarda. 2000 yılında Grammy ödül törenini izleyen ve Jennifer Lopez'i o yeşil elbiseyle kırmızı halıda salınırken gören herkes ertesi sabah bilgisayarlarının başına geçmiş ve yeşil elbiseyi aratmaya başlamıştı. Herkes ya JLo'yu bu elbisenin içinde tekrar görmek için gecenin fotoğraflarını bulmaya çalışıyor ya da sadece arama çubuğuna 'yeşil elbise', 'Jennifer Lopez elbise', 'Grammy yeşil elbise' gibi anahtar kelimeler yazarak fotoğraflara ulaşmaya çalışıyordu.
YEŞİL ELBİSE İNTERNET REKORLARINI ALTÜST ETTİ
Böylece bu elbise tarihe geçecek, Google'da en çok aratılan görsel olarak bütün rekorları altüst edecekti. 2022 yılında merak ettiğimiz görselleri basit bir arama ile Google'da bulabilmemiz mümkün. Şimdi hepimiz Google aramalarına 'Jennifer Lopez yeşil elbise' yazsak bu şahane tasarımı ve JLo'nun onu üzerinde nasıl güzel taşıdığını görebiliriz. Hatta bırakın fotoğrafları geceye dair videolara ve daha başka birçok bilgiye ve görüntüye ulaşmak mümkün. Ancak 2000 yılında henüz böyle geniş arama sonuçlarıyla karşılaşmak çok mümkün değildi…
GOOGLE GÖRSELLER ARAMASI JENNIFER LOPEZ SAYESİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ
Tarihe geçmekten kastımız da tam olarak böyle bir şey. O günlerde Google'da yazılım mühendisi olarak çalışan Eric Schmidt, yaşananları yıllar sonra anlattığında ilginç bilgiler vermişti. Başarılı mühendis internet kullanıcılarının bu Google aramalarının sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin olamadıklarını aktarmıştı. İnternete girenler Jennifer Lopez'in elbisesinin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Schmidt konu hakkında, "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Belki de ilk internet fenomeni buydu. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Sonuç olarak insanların Jennifer Lopez'in o elbise içindeki fotoğraflarını aradıklarını anladık ve Google'da görsel arama hizmeti böylelikle doğmuş oldu." diyecek ve bugün artık hemen herkesin kullandığı 'Google'da görsel arama' tuşunun nasıl ortaya çıktığını anlatacaktı.