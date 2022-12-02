Jennifer Lopez'in frikik vermesi an meselesiydi... İnternet rekorunu altüst eden o elbiseyle ilgili konuşan JLo: “Bir yerim görünecek diye..."

GOOGLE GÖRSELLER ARAMASI JENNIFER LOPEZ SAYESİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Tarihe geçmekten kastımız da tam olarak böyle bir şey. O günlerde Google'da yazılım mühendisi olarak çalışan Eric Schmidt, yaşananları yıllar sonra anlattığında ilginç bilgiler vermişti. Başarılı mühendis internet kullanıcılarının bu Google aramalarının sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin olamadıklarını aktarmıştı. İnternete girenler Jennifer Lopez'in elbisesinin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Schmidt konu hakkında, "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Belki de ilk internet fenomeni buydu. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Sonuç olarak insanların Jennifer Lopez'in o elbise içindeki fotoğraflarını aradıklarını anladık ve Google'da görsel arama hizmeti böylelikle doğmuş oldu." diyecek ve bugün artık hemen herkesin kullandığı 'Google'da görsel arama' tuşunun nasıl ortaya çıktığını anlatacaktı.