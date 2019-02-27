Aytaç Arman'a son veda! Gözyaşları sel oldu

Resimleri tek tek biriktiriyorum

Halil Ergün ise yaptığı konuşmada "Aytaç çok yakın dostumdu, bazen yolda yürürken gittiğimiz mekanlara, kafelere bakıyorum, eskiden oralarda hep tanıdık insanlara rastlardım ama şimdi kimse yok. Aytaç abi de gitti, hepimiz bir gün gideceğiz. Ben katıldığım her cenazenin ardından yakamıza takılan resimleri saklıyorum, bunu da ölene dek saklayacağım' dedi.