Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar hayranlarını şaşırttı!
Müjde Ar'ın makyajsız hali hayranlarını şaşırttı. Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar Karakaş, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de objektiflere takıldı. "Aç karnımızı doyurmaya geldik" diyerek espri yapan 64 yaşındaki Türk sinemasının efsane ismi Müjde Ar'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Güzel oyuncunun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Müjde Ar'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız hali...
27.02.2019 14:39
- Son Güncelleme: 27.02.2019 14:39
Kadın dizisiyle ekranlarda boy gösteren Özge Özpirinçci yoğun gecen sezonun ardından tatile çıktı. Sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte Türkiye ve yurt dışında tatil yapan güzel oyuncu makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu.32 yaşındaki Özge Özpirinçci, Instagram hesabından bu fotoğrafını "Saçımdaki beyazlar ve ben" notuyla paylaştı
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