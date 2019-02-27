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Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın makyajsız hali hayranlarını şaşırttı. Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar Karakaş, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de objektiflere takıldı. "Aç karnımızı doyurmaya geldik" diyerek espri yapan 64 yaşındaki Türk sinemasının efsane ismi Müjde Ar'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Güzel oyuncunun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Müjde Ar'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız hali...

27.02.2019 14:39 - Son Güncelleme: 27.02.2019 14:39
Yeşilçam'ın güzeli Müjde Ar hayranlarını şaşırttı!

Yeşilçam'ın güzeli Müjde Ar'ın makyajsız hali herkesi şaşırttı. İnternete düşen fotoğrafları gören hayranlar sessiz kalamadı. İşte Müjde Ar'ın doğal hali...

Yeşilçam'ın güzeli Müjde Ar hayranlarını şaşırttı!

Kadın dizisiyle ekranlarda boy gösteren Özge Özpirinçci yoğun gecen sezonun ardından tatile çıktı. Sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte Türkiye ve yurt dışında tatil yapan güzel oyuncu makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu.32 yaşındaki Özge Özpirinçci, Instagram hesabından bu fotoğrafını "Saçımdaki beyazlar ve ben" notuyla paylaştı

Yeşilçam'ın güzeli Müjde Ar hayranlarını şaşırttı!

Burcu Biricik, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışveriş yapan oyuncu, yaklaşan kış ayları öncesinde, mağazaları dolaştı.

Yeşilçam'ın güzeli Müjde Ar hayranlarını şaşırttı!

Tatilden yeni döndüğünü ve İstanbul'a geleli üç gün olduğunu söyleyen Biricik, yeni sezonla ilgili ise, "Şu an netleşen bir proje yok. Senaryolar var elimde onları okuyorum" dedi. Ayrıca oyuncunun doğal, makyajsız güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeşilçam'ın güzeli Müjde Ar hayranlarını şaşırttı!

Güzel oyuncu Meryem Uzerli sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı.

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