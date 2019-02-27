Aytaç Arman'a son veda! Gözyaşları sel oldu

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 69 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Aytaç Arman'a son veda! Gözyaşları sel oldu27.02.2019 16:16
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