Gözüm Sende yarışmasının fenomen damat adayıydı! Şehmus ve annesi gelin savar Emine Hanım bakın şimdi ne yapıyor! Alişan ve Demet Akalın detayı...
Sunuculuğunu oyuncu Aylin Kabasakal'ın yaptığ Gözüm Sende adlı program 2016 yılında yayın hayatına başlamıştı. Programda damat adayı Şehmus ve annesi dikkat çekmişti. ATV'de yayınlanan fenomen programda meşhur olan anne oğul daha sonra bir çok yarışmaya daha katılmış ve adından söz ettirmeye devam ettirmişti. İnstagram'da Şehmus Yücel kullanıcı adı ile karşımıza çıkan bir dönemin ünlü damat adayı şimdilerde bambaşka bir görünümde. Sosyal medyayı aktif kullanan Yücel'in paylaşımları çok konuşuldu. Özellikle Alişan ve Demet Akalın detayı öne çıktı. İşte Şehmus Yücel ve annesi Emine Yücel'in son hali...
6 yıl önce annesi Emine Yücel ile birlikte ATV ekranlarında yayınlanan Gözüm Sende yarışma programına eş aramak için katılan Şehmus Yücel o dönem fenomenleşmişti. Kendisine uygun gelin bulmak için uğraşan Emine Hanım oğlu Şehmus'un her konuştuğu kızla önce kendisine iletişime geçerdi. Programın izleyicilerine saç baş yoldurtan Emine Hanım'ın hareketleri 2016 yılında kendilerine şöhret kapısını araladı. Gözüm Sende sonra Kısmetse Olur gibi başka eş bulma programlarına katılan anne oğlu son olarak Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk oldu. Şehmus Yücel de İntagram'da anı olarak paylaşmayı ihmal etmedi.
Şehmus Yücel ve Emine Yücel'i tanımayan yoktur. Bir döneme damga vuran anne oğul şimdilerde programdan programa konuk oluyor.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu Sabah Sabah programına katılan Şehmus-Emine Yücel birlikte yemek yaptı.