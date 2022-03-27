Gözüm Sende yarışmasının fenomen damat adayıydı! Şehmus ve annesi gelin savar Emine Hanım bakın şimdi ne yapıyor! Alişan ve Demet Akalın detayı...

6 yıl önce annesi Emine Yücel ile birlikte ATV ekranlarında yayınlanan Gözüm Sende yarışma programına eş aramak için katılan Şehmus Yücel o dönem fenomenleşmişti. Kendisine uygun gelin bulmak için uğraşan Emine Hanım oğlu Şehmus'un her konuştuğu kızla önce kendisine iletişime geçerdi. Programın izleyicilerine saç baş yoldurtan Emine Hanım'ın hareketleri 2016 yılında kendilerine şöhret kapısını araladı. Gözüm Sende sonra Kısmetse Olur gibi başka eş bulma programlarına katılan anne oğlu son olarak Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk oldu. Şehmus Yücel de İntagram'da anı olarak paylaşmayı ihmal etmedi.