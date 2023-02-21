"Gözlerime bakarsınız anlarsınız" Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem... Geriye büyük bir enkaz, yaralılar ve hayatını kaybeden binlerce insan... Büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde günlerdir yemek yaparak afetzedelere yardımcı olmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla bir süre daha bölgede kalacağını duyurmuştu.