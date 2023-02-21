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Haberler Magazin "Gözlerime bakarsınız anlarsınız" Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı

"Gözlerime bakarsınız anlarsınız" Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı

Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Tek yürek halinde mücadele devam ederken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi sıcak yemek için deprem bölgesinin yolunu tutmuştu. Deprem bölgesine yardıma koşan Mehmet Yalçınkaya günlerdir sahra mutfağında canla başla çalışıyordu. Son olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan "Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil. Gözlerime bakarsanız anlarsınız" diyerek uyardı.

21.02.2023 15:20 - Son Güncelleme: 21.02.2023 15:20
Gözlerime bakarsınız anlarsınız Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı

Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı. Ünlü şef, depremzedeler için kurulan dev kazanlarda ekibiyle birlikte gün boyu yemekler pişiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözlerime bakarsınız anlarsınız Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı

7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.

Gözlerime bakarsınız anlarsınız Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem... Geriye büyük bir enkaz, yaralılar ve hayatını kaybeden binlerce insan... Büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde günlerdir yemek yaparak afetzedelere yardımcı olmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla bir süre daha bölgede kalacağını duyurmuştu.

Gözlerime bakarsınız anlarsınız Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı

"MUTFAK KURUYORUZ"

Ünlü isim, yaptığı paylaşıma şu sözleri not düştü: "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. 'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız...

Gözlerime bakarsınız anlarsınız Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı

"ARKADAŞLARIMIZA YEMEK YAPACAĞIZ"

Yalçınkaya, paylaşımında, "Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi. Yeni yerimiz burası, İslahiye'de arkadaşlarımıza yemek yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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