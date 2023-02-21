"Gözlerime bakarsınız anlarsınız" Masterchef ekibiyle deprem sonrası koşa koşa bölgeye gitmişti! Şef Mehmet Yalçınkaya uyardı
Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Tek yürek halinde mücadele devam ederken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi sıcak yemek için deprem bölgesinin yolunu tutmuştu. Deprem bölgesine yardıma koşan Mehmet Yalçınkaya günlerdir sahra mutfağında canla başla çalışıyordu. Son olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan "Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil. Gözlerime bakarsanız anlarsınız" diyerek uyardı.
21.02.2023 15:20 - Son Güncelleme: 21.02.2023 15:20
7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem... Geriye büyük bir enkaz, yaralılar ve hayatını kaybeden binlerce insan... Büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde günlerdir yemek yaparak afetzedelere yardımcı olmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla bir süre daha bölgede kalacağını duyurmuştu.