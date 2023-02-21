Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı: "Yalnız olmadığımı biliyorum..."
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı. İkiz bebek annesi ünlü oyuncu Pelin Akil Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından 20 Şubat saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Pelin Akil, sosyal medya hesabından gece saat 04:25'te fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, aklına afet bölgesinde zor durumda olan depremzedeler geldiği için uyuyamadığını söyledi.
21.02.2023 15:30 - Son Güncelleme: 21.02.2023 15:55
"YALNIZ OLMADIĞIMI BİLİYORUM..."
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı.