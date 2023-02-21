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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı: "Yalnız olmadığımı biliyorum..."

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı: "Yalnız olmadığımı biliyorum..."

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı. İkiz bebek annesi ünlü oyuncu Pelin Akil Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından 20 Şubat saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Pelin Akil, sosyal medya hesabından gece saat 04:25'te fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, aklına afet bölgesinde zor durumda olan depremzedeler geldiği için uyuyamadığını söyledi.

21.02.2023 15:30 - Son Güncelleme: 21.02.2023 15:55
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı: Yalnız olmadığımı biliyorum...

"YALNIZ OLMADIĞIMI BİLİYORUM..."

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı: Yalnız olmadığımı biliyorum...

6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem felaketinin ardından 20 Şubat'ta da Türkiye yeni bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı: Yalnız olmadığımı biliyorum...

Tam yaralar sarılmaya başlanıyor derken gelen yeni deprem haberinin ardından ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı: Yalnız olmadığımı biliyorum...

İki çocuk annesi Pelin Akil Instagram hesabından takipçilerine seslendi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil sabaha karşı aniden uyandı ve paylaştı: Yalnız olmadığımı biliyorum...

"Bu saatte aniden uyanıp, sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak, sıcak yatağından utanmak. Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum."

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