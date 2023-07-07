Gözlerden kalpler fışkırttı! Kim demiş annesi diye tıpkı babası! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin artık saklanmıyor!
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar ekranlara geri dönmesi beklenen Sinem Kobal, önceki gün dünyalar tatlısı kızı Lalin'le Çeşme'de görüntülendi. Lalin'in babasına olan benzerliği akıllara zarar.
07.07.2023 08:36 - Son Güncelleme: 07.07.2023 08:36
Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.