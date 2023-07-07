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Haberler Magazin 19 yıllık büyük aşk! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! 8 kişilik konsere tepkisi olay olmuştu...

19 yıllık büyük aşk! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! 8 kişilik konsere tepkisi olay olmuştu...

Funda Arar, Yavuz Bingöl'ün konserine konserine sadece 8 kişinin katılmasına alay eder bir yorumda bulunmuştu. Bunun üzerine Bingöl "Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin" şeklinde karşılık verirken iki ünlü isim kısa sürede gündem olmuştu. Alaycı bir tavır sergileyen Arar, birçok kişinin tepkisini çekerken hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Arar'ın 19 yıldır ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Funda Arar'ın eşi hangi ünlü isimmiş...

takvim.com.tr
07.07.2023 08:47 - Son Güncelleme: 07.07.2023 08:47
19 yıllık büyük aşk! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! 8 kişilik konsere tepkisi olay olmuştu...

Funda Arar, Yavuz Bingöl'ün konserine sadece 8 kişinin katılmasına alay eder bir yorumda bulunmuştu. Arar'ın tavrı sosyal medyaya bomba gibi düşüp tepki çekerken Bingöl'den de yanıt gecikmedi.

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19 yıllık büyük aşk! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! 8 kişilik konsere tepkisi olay olmuştu...

Bingöl, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim Urfa konserimle ilgili muhabirin biri Funda Arar'a soru sormuş, o da kahkaha atmış. Funda ile çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var görüşmesek de...

19 yıllık büyük aşk! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! 8 kişilik konsere tepkisi olay olmuştu...

Ben hem kendisini hem sesini çok severim. Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin. Seyircisi, alkışı hep bol olsun. Başarıları daim olsun"

19 yıllık büyük aşk! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! 8 kişilik konsere tepkisi olay olmuştu...

Bu yaşananların ardından Funda Arar için sosyal medyadan da tepkiler gelmeye başlarken iki ünlü isim kısa sürede gündem oldu.

19 yıllık büyük aşk! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! 8 kişilik konsere tepkisi olay olmuştu...

Yavuz Bingöl'ün "Çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var" dediği Funda Arar'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

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