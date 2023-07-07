19 yıllık büyük aşk! Funda Arar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! 8 kişilik konsere tepkisi olay olmuştu...
Funda Arar, Yavuz Bingöl'ün konserine konserine sadece 8 kişinin katılmasına alay eder bir yorumda bulunmuştu. Bunun üzerine Bingöl "Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin" şeklinde karşılık verirken iki ünlü isim kısa sürede gündem olmuştu. Alaycı bir tavır sergileyen Arar, birçok kişinin tepkisini çekerken hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Arar'ın 19 yıldır ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Funda Arar'ın eşi hangi ünlü isimmiş...
07.07.2023 08:47 - Son Güncelleme: 07.07.2023 08:47
Funda Arar, Yavuz Bingöl'ün konserine sadece 8 kişinin katılmasına alay eder bir yorumda bulunmuştu. Arar'ın tavrı sosyal medyaya bomba gibi düşüp tepki çekerken Bingöl'den de yanıt gecikmedi.
Bu yaşananların ardından Funda Arar için sosyal medyadan da tepkiler gelmeye başlarken iki ünlü isim kısa sürede gündem oldu.