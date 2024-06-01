Gözler hep onun üstündeydi! Alessandra Ambrosio'nun formunun sırrı ortaya çıktı: Her gün bir avuç

Dünyaca ünlü model ve eski Victoria's Secret mankeni Alessandra Ambrosio, formda kalmanın sırrını açıkladı. Fit ve sağlıklı görünümüyle her zaman dikkat çeken Alessandra Ambrosio, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemli bir parçası olan ara öğünlerine dikkat çekti. İşte o besin...
Dünyaca ünlü model ve eski Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio, formda kalmanın sırrını açıkladı.
ALESSANDRA AMBROSİO'NUN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Fit ve sağlıklı görünümüyle her zaman dikkat çeken Alessandra Ambrosio, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemli bir parçası olan ara öğünlerine dikkat çekti.
BİR AVUÇ FINDIK
Ambrosio ara öğünlerinde bir avuç fındık yediğini açıkladı. Fındık, içerdiği sağlıklı yağlar, protein ve lif ile hem tok tutuyor hem de enerji veriyor.